Дрезденское «Динамо» и «Мюнхен 1860» пробились в 1/16 финала Кубка Германии
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Дрезденское «Динамо» победило «Падерборн» (2:1). «Мюнхен 1860» прошел «Дармштадт» (1:1, пенальти — 5:4). Соперники по следующей стадии станут известны после жеребьевки.
Кубок Германии
1/32 финала
«Динамо» Дрезден — «Падерборн» — 2:1 (0:0)
Голы: Книппинг, 54, Каде, 88 — Мишель, 60
«Мюнхен 1860» — «Дармштадт» — 1:1 (0:0, 1:1). Пенальти — 5:4
Голы: Штайнхарт, 75 — Пфайффер, 80
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