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11 апреля, 18:26

«Байер» прервал серию «Боруссии» из четырех побед в Бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роберт Андрих.
Фото Getty Images

«Байер» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник гостей Роберт Андрих.

«Байер» (52 очка) поднялся на пятое место в Бундеслиге. «Боруссия» (64 очка) остается второй в турнирной таблице. У дортмундцев прервалась серия из четырех побед подряд.

В параллельных матчах «Айнтрахт» победил «Вольфсбург» (2:0), «Лейпциг» переиграл гладбахскую «Боруссию» (1:0), а «Хайденхайм» одержал победу над «Унионом» (3:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 29-й тур.
11 апреля, 16:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)
Боруссия Д
0:1
Байер
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 29-й тур.
11 апреля, 16:30. Фольксваген Арена (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:2
Айнтрахт Ф
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 29-й тур.
11 апреля, 16:30. Ред Булл Арена (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:0
Боруссия М
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 29-й тур.
11 апреля, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
3:1
Унион Б

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Источник: Таблица Бундеслиги
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ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Унион Берлин
ФК Хайденхайм
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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