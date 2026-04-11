«Байер» прервал серию «Боруссии» из четырех побед в Бундеслиге

«Байер» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник гостей Роберт Андрих.

«Байер» (52 очка) поднялся на пятое место в Бундеслиге. «Боруссия» (64 очка) остается второй в турнирной таблице. У дортмундцев прервалась серия из четырех побед подряд.

В параллельных матчах «Айнтрахт» победил «Вольфсбург» (2:0), «Лейпциг» переиграл гладбахскую «Боруссию» (1:0), а «Хайденхайм» одержал победу над «Унионом» (3:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 29-й тур.

11 апреля, 16:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 29-й тур.

11 апреля, 16:30. Фольксваген Арена (Вольфсбург)

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 29-й тур.

11 апреля, 16:30. Ред Булл Арена (Лейпциг)

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 29-й тур.

11 апреля, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)

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