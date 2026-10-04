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Франк Рибери считает, что заслуживал Золотой мяч в 2013 году

Рибери считает, что заслужил «Золотой мяч»-2013: «Было больно, не боюсь признаться. Что еще я мог сделать?»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери признался, что был расстроен, когда не стал обладателем «Золотого мяча» в 2013 году.

«2013-й был моим золотым годом. Я стал лучшим игроком Бундеслиги и Европы, возможно, заслуживал и «Золотой мяч». То, что я его не выиграл, причинило мне боль, это было разочарованием. Не боюсь в этом признаться. Это был волшебный сезон: я выиграл все и очень хорошо играл и за «Баварию», и за сборную... Что еще я мог сделать?», — приводит слова Рибери La Gazzetta dello Sport.

В 2013 году Рибери с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он провел 43 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 23 результативные передачи. В сезоне-2012/13 Рибери признали лучшим игроком Бундеслиги и Лиги чемпионов.

Обладателем награды в 2013 году стал Криштиану Роналду, выступавший за «Реал». Рибери занял третье место в голосовании, уступив также Лионелю Месси из «Барселоны».

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Франк Рибери
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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 4 4 0 0 9-2 12
2
 Бавария 4 3 1 0 14-2 10
3
 Фрайбург 4 3 1 0 12-3 10
4
 Аугсбург 4 2 1 1 11-6 7
5
 Байер 4 2 1 1 10-5 7
6
 Майнц 4 2 1 1 10-6 7
7
 Эльферсберг 4 2 1 1 8-7 7
8
 Вердер 4 2 1 1 8-8 7
9
 РБ Лейпциг 4 2 0 2 9-5 6
10
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 9-10 5
11
 Шальке 4 1 2 1 3-4 5
12
 Падерборн 4 1 1 2 3-5 4
13
 Кельн 4 1 1 2 6-9 4
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 7-10 3
15
 Штутгарт 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гамбург 4 1 0 3 2-13 3
17
 Унион Б 4 0 1 3 4-17 1
18
 Боруссия М 4 0 0 4 6-16 0
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9.10 21:30 Боруссия Д – Вердер - : -
10.10 16:30 Аугсбург – Бавария - : -
10.10 16:30 Хоффенхайм – Гамбург - : -
10.10 16:30 Майнц – Байер - : -
10.10 16:30 Падерборн – Штутгарт - : -
10.10 16:30 Унион Б – Эльферсберг - : -
10.10 19:30 РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф - : -
11.10 16:30 Кельн – Боруссия М - : -
11.10 18:30 Фрайбург – Шальке - : -
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Г
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 4
Юито Судзуки
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Фрайбург

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Филлип Тиц
Филлип Тиц

Майнц

 4
П
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Шеральдо Беккер

Майнц

 3
Маттиас Гинтер
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Фрайбург

 3
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И К Ж
Самуэле Инасио
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Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
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