Рибери считает, что заслужил «Золотой мяч»-2013: «Было больно, не боюсь признаться. Что еще я мог сделать?»

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери признался, что был расстроен, когда не стал обладателем «Золотого мяча» в 2013 году.

«2013-й был моим золотым годом. Я стал лучшим игроком Бундеслиги и Европы, возможно, заслуживал и «Золотой мяч». То, что я его не выиграл, причинило мне боль, это было разочарованием. Не боюсь в этом признаться. Это был волшебный сезон: я выиграл все и очень хорошо играл и за «Баварию», и за сборную... Что еще я мог сделать?», — приводит слова Рибери La Gazzetta dello Sport.

В 2013 году Рибери с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он провел 43 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 23 результативные передачи. В сезоне-2012/13 Рибери признали лучшим игроком Бундеслиги и Лиги чемпионов.

Обладателем награды в 2013 году стал Криштиану Роналду, выступавший за «Реал». Рибери занял третье место в голосовании, уступив также Лионелю Месси из «Барселоны».

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