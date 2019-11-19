Венесуэла разгромила Японию, Рондон сделал хет-трик

Сборная Венесуэлы в товарищеском матче выиграла у команды Японии (4:1). Хет-трик в составе победителей сделал бывший форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон.

Товарищеский матч

Япония — Венесуэла — 1:4 (0:4)

Голы: Рондон, 8 (0:1). Рондон, 31 (0:2). Рондон, 34 (0:3). Сотельдо, 38 (0:4). Ямагути, 70 (1:4).

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Вильянуэва, Осорио, Эрнандес, Ринкон, Мачис (Отеро, 61), Эррера (Аньор, 90+2), Сотельдо (Мурильо, 77), Мансано (Самбрано, 82), Рондон (Аристегьета, 89).

Предупреждения: Вильянуэва, 45+2. Мансано, 50. Ринкон, 90.

19 ноября. Суйта. Стадион «Суйта».