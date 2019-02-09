Селихова заменили на 10-й минуте матча со "Слованом"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов был заменен на 10-й минуте товарищеского матча против братиславского "Слована". 24-летний вратарь вынужденно покинул поле, уступив место в воротах Александру Максименко. Во время трансляции со ссылкой на пресс-службу сообщили, что Селихов был заменен из-за боли в спине.

22′ Информация по Селихову: вратарь попросил замену из-за боли в спине, которая появилась после игры на выходе. Желаем Саше здоровья!#КрасноБелыеСборы 🇹🇷 #СпартакСлован – 0:1 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 февраля 2019 г.

Напомним, Селихов получил травму ахиллова сухожилия в мае 2018 года. Он вернулся в общую группу 22 ноября.

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