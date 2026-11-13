Аргентина — Уругвай: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сборные Аргентины и Уругвая сыграют товарищеский матч в ночь с 13 на 14 ноября. Встреча состоится на стадионе «Альберто Хосе Армандо» («Бомбонера») в Буэнос-Айресе (Аргентина). Начало — в 02.00 по московскому времени. По местному времени игра начнется 13 ноября в 20.00.

Следить за ключевыми событиями встречи Аргентина — Уругвай можно в футбольном матч-центре «СЭ».

В России прямые эфиры можно найти в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Сборную Аргентины возглавляет Лионель Скалони, команду Уругвая — Диего Форлан. Для обеих сборных встреча станет частью подготовки в ноябрьскую международную паузу. После игры с уругвайцами аргентинцы проведут товарищеский матч с Коста-Рикой 17 ноября, а сборная Уругвая в тот же день встретится с Доминиканской Республикой.

В предыдущем очном матче, состоявшемся 21 марта 2025 года в отборочном турнире чемпионата мира, Аргентина на выезде победила Уругвай (1:0).