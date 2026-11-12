Глушаков о матче сборной России против Узбекистана: «Будет очень непросто — там много молодых талантов»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Узбекистана.



«Жду оптимального состава из вызванных ребят — им нужно проявлять себя. Матч против очень хорошей сборной. Узбекистан — это участник предыдущего чемпионата мира. Отлично, что у нас есть возможность играть против таких соперников. Это дружеская нам страна, много знакомых футболистов, игравших в РПЛ. В Узбекистане сейчас футбол хорошо развивается и популяризируется. Против Узбекистана будет очень непросто — там много молодых талантов. Не просто так эта национальная команда отобралась на чемпионат мира», — сказал Глушаков «СЭ».



Сборные Узбекистана и России встретятся в товарищеском матче в четверг, 12 ноября. Игра пройдет на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и начнется в 18.00 по московскому времени.