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Глушаков о матче сборной России против Узбекистана: «Будет очень непросто — там много молодых талантов»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Узбекистана.

«Жду оптимального состава из вызванных ребят — им нужно проявлять себя. Матч против очень хорошей сборной. Узбекистан — это участник предыдущего чемпионата мира. Отлично, что у нас есть возможность играть против таких соперников. Это дружеская нам страна, много знакомых футболистов, игравших в РПЛ. В Узбекистане сейчас футбол хорошо развивается и популяризируется. Против Узбекистана будет очень непросто — там много молодых талантов. Не просто так эта национальная команда отобралась на чемпионат мира», — сказал Глушаков «СЭ».

Сборные Узбекистана и России встретятся в товарищеском матче в четверг, 12 ноября. Игра пройдет на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и начнется в 18.00 по московскому времени.

Александр Головин (сборная России). Узбекистан и Россия сыграют в Ташкенте спустя четыре года. Прошлый матч завершился нулевой ничьей

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Денис Глушаков
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