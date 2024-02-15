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15 февраля, 17:59

Агент Мельгарехо заявил, что футболист хотел бы поучаствовать в матче Россия — Парагвай

Алина Савинова
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Педро Альдаве, агент бывшего полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, заявил, что футболист был бы не против приехать на товарищеский матч между Россией и Парагваем.

Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.

«Мельгарехо хотел бы поучаствовать в матче против сборной России или просто приехать на него, если его пригласят», — цитирует агента Sport24.

Мельгарехо с 2013 по 2015 год выступал за «Кубань», а с 2016-го по 2020-й — за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На данный момент он является игроком «Либертада».

На счету Мельгарехо 9 матчей в составе национальной команды Парагвая, за которую он дебютировал в 2012 году.

Источник: Sport24
Лоренсо Мельгарехо
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
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