Агент Мельгарехо заявил, что футболист хотел бы поучаствовать в матче Россия — Парагвай

Педро Альдаве, агент бывшего полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, заявил, что футболист был бы не против приехать на товарищеский матч между Россией и Парагваем.

Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.

«Мельгарехо хотел бы поучаствовать в матче против сборной России или просто приехать на него, если его пригласят», — цитирует агента Sport24.

Мельгарехо с 2013 по 2015 год выступал за «Кубань», а с 2016-го по 2020-й — за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На данный момент он является игроком «Либертада».

На счету Мельгарехо 9 матчей в составе национальной команды Парагвая, за которую он дебютировал в 2012 году.