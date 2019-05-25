Жардим останется в "Монако". Вместе с Головиным

По данным "СЭ", Леонарду Жардим останется на посту главного тренера "Монако" и в следующем сезоне. Португалец выполнил задачу, сохранив монегаскам место в лиге 1. Он не уйдет ни в "Ювентус", ни в "Милан".

Владелец клуба из княжества Дмитрий Рыболовлев не планирует расставаться и с полузащитником сборной России Александром Головиным. Не исключено, "Монако" выкупит права на Желсона Мартинша. В остальном же состав команды может сильно измениться.

У клуба контракты примерно с 60-70 футболистами. Естественно, предстоит существенная чистка.

Причем трансферами займется не спортивный директор Майкл Эменало, который де-юре пока сохраняет свою должность. Видимо, Рыболовлев возьмет эту сферу под свой непосредственный контроль. Естественно, будут учтены просьбы и предложения Жардима.

Радамель Фалькао, скорее всего, вернется в испанский чемпионат. К нему есть интерес со стороны "Атлетико" и "Валенсии". (Александр Бобров) ​

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