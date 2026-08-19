Сафонов рассказал, как его лабрадора-ретривера едва не унесло в открытое море
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился историей, связанной с его собакой Морти.
«После заключительного матча у нас была пара выходных, и мы решили воспользоваться ими и съездить в небольшую семейную поездку вместе с Морти. Хотели показать ему море, дать погулять и побегать по пляжу. Так как мы уже были в Гавре и на Этрите, в этот раз решили посмотреть Довиль и Трувиль. Нашли dog-friendly-отель и даже взяли номер с огромной террасой для пса. Два лежака Морти сразу забрал себе, а нам, так уж и быть, разрешил спать на кровати», — написал 27-летний голкипер в своем Telegram-канале.
При этом в первый же день поездка едва не завершилась раньше времени: из-за сильного отлива Морти решил перебраться на другой берег реки, впадающей в Ла-Манш. Сначала пес шел по мелководью, но потом ему пришлось плыть, и течение стало сносить его в сторону моря. К тому моменту животное оказалось довольно далеко от берега. Сафонов рассказал, что он с супругой начали громко звать Морти, а сам он уже начал снимать обувь, чтобы броситься на помощь питомцу. В итоге пес вовремя развернулся и поплыл обратно.
«Не знаю, успел ли испугаться он, но мы точно успели. В общем, весело, интересно, новый опыт, но местами достаточно опасно», — добавил вратарь парижской команды.
Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024 года.
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2
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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|0-0
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
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|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
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|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
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