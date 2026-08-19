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Сафонов рассказал, как его лабрадора-ретривера едва не унесло в открытое море

Павел Лопатко
Матвей Сафонов.
Фото соцсети

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился историей, связанной с его собакой Морти.

«После заключительного матча у нас была пара выходных, и мы решили воспользоваться ими и съездить в небольшую семейную поездку вместе с Морти. Хотели показать ему море, дать погулять и побегать по пляжу. Так как мы уже были в Гавре и на Этрите, в этот раз решили посмотреть Довиль и Трувиль. Нашли dog-friendly-отель и даже взяли номер с огромной террасой для пса. Два лежака Морти сразу забрал себе, а нам, так уж и быть, разрешил спать на кровати», — написал 27-летний голкипер в своем Telegram-канале.

При этом в первый же день поездка едва не завершилась раньше времени: из-за сильного отлива Морти решил перебраться на другой берег реки, впадающей в Ла-Манш. Сначала пес шел по мелководью, но потом ему пришлось плыть, и течение стало сносить его в сторону моря. К тому моменту животное оказалось довольно далеко от берега. Сафонов рассказал, что он с супругой начали громко звать Морти, а сам он уже начал снимать обувь, чтобы броситься на помощь питомцу. В итоге пес вовремя развернулся и поплыл обратно.

«Не знаю, успел ли испугаться он, но мы точно успели. В общем, весело, интересно, новый опыт, но местами достаточно опасно», — добавил вратарь парижской команды.

Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024 года.

Источник: Telegram-канал Матвея Сафонова
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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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