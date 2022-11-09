Месси и Кимпембе в четверг вернутся в общую группу «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси и защитник Преснель Кимпембе пока тренируются отдельно от общей группы игроков «ПСЖ». Оба игрока из-за проблем с ахилловым сухожилием пропустили матч против «Лорьяна» (2:1), который состоялся в воскресенье.

По информации L'Equipe, Месси и Кимпембе будут тренироваться в общей группе уже в четверг.

Таким образом, они могут сыграть против «Осера» в 15-м туре лиги 1. Игра пройдет в воскресенье на «Парк де Пренс».