Месси: «Седьмой «Золотой мяч» — это было бы безумие»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о том, сможет ли выиграть еще один «Золотой мяч».
«Смогу ли я выиграть седьмой «Золотой мяч»? Не думаю, если честно. Мой самый большой приз — то, чего я смог добиться со сборной. После всех лет борьбы, чтобы добиться этого, это было лучше всего, чего бы это ни стоило.
Если я получу «Золотой мяч» — это будет что-то невероятное. Седьмой «Золотой мяч» — это было бы безумие. Ну, а если нет, ничего страшного. Я уже достиг одной из самых главных своих целей", — сказал аргентинец Sport.es.
36-летний нападающий 6 раз выигрывал «Золотой мяч» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) и является рекордсменом по количеству наград.
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