Экс-полузащитник «ПСЖ» Стамбули завершил карьеру

Бывший полузащитник «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Бенжамен Стамбули объявил о завершении карьеры игрока и желании стать тренером.

«У меня есть тренерское мышление, понимание коллектива. И все тренеры, с которыми я встречался, добавляли дров в этот уже горевший огонь, каждый со своим подходом. Хочется ли мне передавать свои знания? Конечно. Уже несколько лет я даю советы молодым игрокам, выполняю в команде роль наставника, и настал момент, когда я хочу оказаться по другую сторону. Я уже сделал свое дело как игрок. Теперь хочу собрать воедино все, чему научился.

Да, надеюсь начать уже с 2027 года, а до этого пройду несколько курсов, связанных с психологической подготовкой, видеоанализом... Я также хочу посмотреть много матчей, встретиться с тренерами, пообщаться с ними, погрузиться в эту работу. Очень волнительно осознавать, что я буду строить что-то свое, с большим смирением и усердной работой. Не могу дождаться начала этого процесса», — приводит L'Equipe слова Стамбули.

36-летний француз 1 июля на правах свободного агента покинул «Метц». Ранее он также выступал за «Реймс», «Адана Демирспор», «Шальке», «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Монпелье». На профессиональном уровне он провел 480 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 25 голевых передач. За карьеру Стамбули дважды выигрывал Лигу 1 (с «Монпелье» и с «ПСЖ»), дважды — Суперкубок Франции, а также по одному разу Кубок Франции и Кубок французской лиги.