Экс-полузащитник «ПСЖ» Стамбули завершил карьеру
Бывший полузащитник «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Бенжамен Стамбули объявил о завершении карьеры игрока и желании стать тренером.
«У меня есть тренерское мышление, понимание коллектива. И все тренеры, с которыми я встречался, добавляли дров в этот уже горевший огонь, каждый со своим подходом. Хочется ли мне передавать свои знания? Конечно. Уже несколько лет я даю советы молодым игрокам, выполняю в команде роль наставника, и настал момент, когда я хочу оказаться по другую сторону. Я уже сделал свое дело как игрок. Теперь хочу собрать воедино все, чему научился.
Да, надеюсь начать уже с 2027 года, а до этого пройду несколько курсов, связанных с психологической подготовкой, видеоанализом... Я также хочу посмотреть много матчей, встретиться с тренерами, пообщаться с ними, погрузиться в эту работу. Очень волнительно осознавать, что я буду строить что-то свое, с большим смирением и усердной работой. Не могу дождаться начала этого процесса», — приводит L'Equipe слова Стамбули.
36-летний француз 1 июля на правах свободного агента покинул «Метц». Ранее он также выступал за «Реймс», «Адана Демирспор», «Шальке», «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Монпелье». На профессиональном уровне он провел 480 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 25 голевых передач. За карьеру Стамбули дважды выигрывал Лигу 1 (с «Монпелье» и с «ПСЖ»), дважды — Суперкубок Франции, а также по одному разу Кубок Франции и Кубок французской лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|3
|0
|0
|5-1
|9
|
2
|Лион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Лилль
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
4
|Париж
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
5
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Труа
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Ланс
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
8
|Марсель
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|
9
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|
11
|Брест
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
12
|ПСЖ
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
13
|Ле Ман
|2
|0
|1
|1
|4-5
|1
|
14
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Лорьян
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Тулуза
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|Ницца
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Осер
|3
|0
|0
|3
|4-11
|0
|3.09
|21:45
|Тулуза – Лилль
|0 : 1
|4.09
|20:00
|Лион – Осер
|3 : 1
|4.09
|21:45
|ПСЖ – Монако
|1 : 2
|5.09
|18:15
|Ланс – Лорьян
|- : -
|5.09
|21:45
|Гавр – Брест
|- : -
|5.09
|21:45
|Ницца – Ле Ман
|- : -
|6.09
|16:00
|Труа – Страсбур
|- : -
|6.09
|18:15
|Анже – Ренн
|- : -
|6.09
|21:45
|Марсель – Париж
|- : -
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|3
|
|
Луи Мафута
Ле Ман
|3
|
|
Флориан Товен
Ланс
|3
|П
|
|
Себастиан Нанаси
Страсбур
|2
|
|
Адриен Томассон
Ренн
|2
|
|
Александр Головин
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|1
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|1
|1
|0
|
|
Христ Макоссо
Осер
|2
|1
|0