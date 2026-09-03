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Экс-полузащитник «ПСЖ» Стамбули завершил карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший полузащитник «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Бенжамен Стамбули объявил о завершении карьеры игрока и желании стать тренером.

«У меня есть тренерское мышление, понимание коллектива. И все тренеры, с которыми я встречался, добавляли дров в этот уже горевший огонь, каждый со своим подходом. Хочется ли мне передавать свои знания? Конечно. Уже несколько лет я даю советы молодым игрокам, выполняю в команде роль наставника, и настал момент, когда я хочу оказаться по другую сторону. Я уже сделал свое дело как игрок. Теперь хочу собрать воедино все, чему научился.

Да, надеюсь начать уже с 2027 года, а до этого пройду несколько курсов, связанных с психологической подготовкой, видеоанализом... Я также хочу посмотреть много матчей, встретиться с тренерами, пообщаться с ними, погрузиться в эту работу. Очень волнительно осознавать, что я буду строить что-то свое, с большим смирением и усердной работой. Не могу дождаться начала этого процесса», — приводит L'Equipe слова Стамбули.

36-летний француз 1 июля на правах свободного агента покинул «Метц». Ранее он также выступал за «Реймс», «Адана Демирспор», «Шальке», «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Монпелье». На профессиональном уровне он провел 480 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 25 голевых передач. За карьеру Стамбули дважды выигрывал Лигу 1 (с «Монпелье» и с «ПСЖ»), дважды — Суперкубок Франции, а также по одному разу Кубок Франции и Кубок французской лиги.

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Заир-Эмери не хочет покидать «ПСЖ»

Филипе Луис назвал «ПСЖ» одной из лучших команд в истории футбола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 3 0 0 5-1 9
2
 Лион 3 2 1 0 6-2 7
3
 Лилль 3 2 1 0 5-2 7
4
 Париж 2 1 1 0 3-0 4
5
 Ренн 2 1 1 0 5-4 4
6
 Труа 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ланс 2 1 0 1 6-4 3
8
 Марсель 2 1 0 1 4-2 3
9
 Анже 2 1 0 1 3-3 3
10
 Страсбур 2 1 0 1 2-5 3
11
 Брест 2 0 2 0 4-4 2
12
 ПСЖ 3 0 2 1 5-6 2
13
 Ле Ман 2 0 1 1 4-5 1
14
 Гавр 2 0 1 1 1-2 1
15
 Лорьян 2 0 1 1 1-2 1
16
 Тулуза 3 0 1 2 2-5 1
17
 Ницца 2 0 1 1 0-3 1
18
 Осер 3 0 0 3 4-11 0
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34 тур
3.09 21:45 Тулуза – Лилль 0 : 1
4.09 20:00 Лион – Осер 3 : 1
4.09 21:45 ПСЖ – Монако 1 : 2
5.09 18:15 Ланс – Лорьян - : -
5.09 21:45 Гавр – Брест - : -
5.09 21:45 Ницца – Ле Ман - : -
6.09 16:00 Труа – Страсбур - : -
6.09 18:15 Анже – Ренн - : -
6.09 21:45 Марсель – Париж - : -
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ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 3
Луи Мафута
Луи Мафута

Ле Ман

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
П
Себастиан Нанаси
Себастиан Нанаси

Страсбур

 2
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ренн

 2
Александр Головин
Александр Головин

Монако

 2
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 2 1 0
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