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Переход Лиры в «Монако» сорвался

Евгений Козинов
Корреспондент

Переход полузащитника «Крус Асуль» Эрика Лиры в «Монако» сорвался в последний момент, сообщает Marca.

Трансфер не состоялся из-за того, что монегаски не смогли освободить место в заявке для игрока не из евросоюза. Ожидалось, что нападающий сборной США Фоларин Балогун, которым интересовался «Эвертон», покинет команду. Однако игрок остался в «Монако».

Ранее стало известно, что монегаски заплатят за 26-летнего мексиканца 8 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в качестве бонусов. «Монако» получит 80 процентов прав на футболиста, с которым согласовали контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне Лира сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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ФК Крус Асуль
ФК Монако
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