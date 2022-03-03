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Сегодня, 16:22

«Барселона» предложила Дембеле контракт до 2024 года с зарплата восемь миллионов евро в год

«Барселона» предложила нападающему Дембеле контракт до 2024 года
Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» хочет продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, каталонский клуб предложил 24-летнему французу новый контракт сроком до 2024 года и с зарплатой восемь миллионов евро в год.

Отмечается, что также соглашении будет предусмотрен бонус.

В нынешнем сезоне забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1499199999837622283
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
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 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
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 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
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 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
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 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
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 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
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 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
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 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
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 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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Эспаньол – Хетафе
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 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
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