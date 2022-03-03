«Барселона» предложила Дембеле контракт до 2024 года с зарплата восемь миллионов евро в год

«Барселона» хочет продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, каталонский клуб предложил 24-летнему французу новый контракт сроком до 2024 года и с зарплатой восемь миллионов евро в год.

Отмечается, что также соглашении будет предусмотрен бонус.

В нынешнем сезоне забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.