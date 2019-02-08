"Нант" хочет вывести из обращения игровой номер Салы

Президент "Нанта" Вальдемар Кита намерен вывести из обращения в клубе игровой номер 9. Под этим номером выступал аргентинский нападающий Эмилиано Сала.

– У меня нет слов, – цитирует AFP Кита. – Это трагедия. Я уничтожен. Эмилиано оставил большой след в нашей истории. Поэтому я, как и многие фанаты, хочу увековечить его память, убрав из обращения номер 9.

Напомним, Сала погиб в авиакатастрофе, когда на частном самолете летел из Нанта в Кардифф 21 января. Его тело было обнаружено в самолете на дне Ла Манша.