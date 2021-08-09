Месси еще не вылетел в Париж и пока остается в Барселоне

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси пока не вылетал в Париж, чтобы подписать контракт с «ПСЖ», пишет в Twitter журналист Жульен Майнар.

Отец и агент футболиста Хорхе Месси продолжает переговоры с клубом. На данный момент стороны не достигли полного согласия.

У офисов «ПСЖ» ранее собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца.

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.