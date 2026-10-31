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Хакими: «Для меня это особенный вечер — я впервые оформил хет-трик»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал победу над «Гавром» (5:1) в матче 9-го тура Лиги 1. 27-летний марокканец оформил хет-трик и сделал две голевые передачи.

«Вся команда провела очень хороший матч, и мы очень довольны. Игра получилась непростой: мы первыми пропустили гол, но показали свой характер и правильный настрой, чтобы вернуться в игру. Это самое главное.

Для меня это особенный вечер — прежде всего потому, что мы победили, но также и потому, что я впервые оформил хет-трик. Я счастлив и надеюсь забивать как можно больше голов в этой футболке», — приводит официальный сайт клуба слова Хакими.

«ПСЖ» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги 1. «Гавр» идет последним — 2 очка.

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Ашраф Хакими
Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 6 2 1 21-10 20
2
 Лилль 9 5 3 1 12-6 18
3
 Лион 9 5 2 2 15-7 17
4
 Париж 9 5 2 2 16-10 17
5
 Ренн 9 5 1 3 20-19 16
6
 Марсель 9 5 0 4 20-13 15
7
 Монако 9 4 3 2 12-10 15
8
 Ницца 9 4 2 3 13-12 14
9
 Ланс 9 4 1 4 16-13 13
10
 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
11
 Тулуза 9 2 4 3 12-13 10
12
 Страсбур 9 3 1 5 17-19 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-23 10
14
 Брест 8 2 3 3 14-12 9
15
 Анже 9 2 2 5 9-17 8
16
 Труа 9 2 2 5 7-16 8
17
 Ле Ман 9 1 4 4 11-18 7
18
 Гавр 9 0 2 7 9-20 2
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34 тур
30.10 21:00 Гавр – ПСЖ 1 : 5
30.10 21:00 Ницца – Ренн 5 : 2
30.10 23:05 Лилль – Ланс 1 : 0
31.10 22:45 Труа – Ле Ман 2 : 0
1.11 17:00 Страсбур – Осер 5 : 1
1.11 19:15 Лион – Анже 2 : 0
1.11 19:15 Париж – Монако 3 : 1
1.11 22:45 Марсель – Тулуза 2 : 0
2.11 22:45 Лорьян – Брест - : -
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Г
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 8
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 6
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 5
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 5 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 7 1 2
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

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