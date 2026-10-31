Хакими: «Для меня это особенный вечер — я впервые оформил хет-трик»
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал победу над «Гавром» (5:1) в матче 9-го тура Лиги 1. 27-летний марокканец оформил хет-трик и сделал две голевые передачи.
«Вся команда провела очень хороший матч, и мы очень довольны. Игра получилась непростой: мы первыми пропустили гол, но показали свой характер и правильный настрой, чтобы вернуться в игру. Это самое главное.
Для меня это особенный вечер — прежде всего потому, что мы победили, но также и потому, что я впервые оформил хет-трик. Я счастлив и надеюсь забивать как можно больше голов в этой футболке», — приводит официальный сайт клуба слова Хакими.
«ПСЖ» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги 1. «Гавр» идет последним — 2 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|9
|6
|2
|1
|21-10
|20
|
2
|Лилль
|9
|5
|3
|1
|12-6
|18
|
3
|Лион
|9
|5
|2
|2
|15-7
|17
|
4
|Париж
|9
|5
|2
|2
|16-10
|17
|
5
|Ренн
|9
|5
|1
|3
|20-19
|16
|
6
|Марсель
|9
|5
|0
|4
|20-13
|15
|
7
|Монако
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
8
|Ницца
|9
|4
|2
|3
|13-12
|14
|
9
|Ланс
|9
|4
|1
|4
|16-13
|13
|
10
|Лорьян
|8
|3
|3
|2
|7-6
|12
|
11
|Тулуза
|9
|2
|4
|3
|12-13
|10
|
12
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|17-19
|10
|
13
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-23
|10
|
14
|Брест
|8
|2
|3
|3
|14-12
|9
|
15
|Анже
|9
|2
|2
|5
|9-17
|8
|
16
|Труа
|9
|2
|2
|5
|7-16
|8
|
17
|Ле Ман
|9
|1
|4
|4
|11-18
|7
|
18
|Гавр
|9
|0
|2
|7
|9-20
|2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.10
|21:00
|Гавр – ПСЖ
|1 : 5
|30.10
|21:00
|Ницца – Ренн
|5 : 2
|30.10
|23:05
|Лилль – Ланс
|1 : 0
|31.10
|22:45
|Труа – Ле Ман
|2 : 0
|1.11
|17:00
|Страсбур – Осер
|5 : 1
|1.11
|19:15
|Лион – Анже
|2 : 0
|1.11
|19:15
|Париж – Монако
|3 : 1
|1.11
|22:45
|Марсель – Тулуза
|2 : 0
|2.11
|22:45
|Лорьян – Брест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|6
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|7
|1
|2
|
|
Жордан Лефор
Анже
|8
|1
|2
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