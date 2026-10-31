Хакими: «Для меня это особенный вечер — я впервые оформил хет-трик»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал победу над «Гавром» (5:1) в матче 9-го тура Лиги 1. 27-летний марокканец оформил хет-трик и сделал две голевые передачи.

«Вся команда провела очень хороший матч, и мы очень довольны. Игра получилась непростой: мы первыми пропустили гол, но показали свой характер и правильный настрой, чтобы вернуться в игру. Это самое главное.

Для меня это особенный вечер — прежде всего потому, что мы победили, но также и потому, что я впервые оформил хет-трик. Я счастлив и надеюсь забивать как можно больше голов в этой футболке», — приводит официальный сайт клуба слова Хакими.

«ПСЖ» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги 1. «Гавр» идет последним — 2 очка.