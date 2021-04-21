Мбаппе начал поиски дома в Мадриде
09:09
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поручил своим приближенным найти дом в Мадриде, сообщает Goal.
По сведениям источника, 22-летний француз, который почти идеально говорит по-испански, хочет купить недвижимость в Мадриде. При этом отмечается, что покупка дома не обязательно связана с переездом в Испанию, где им интересуется «Реал».
В текущем сезоне Мбаппе провел 41 матч за парижан, забил 35 голов и сделал 10 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 160 миллионов евро.
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