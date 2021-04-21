Головин остался в запасе «Монако» на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Лионом»
21:25
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 1/4 финала Кубка Франции против «Лиона».
Россиянин попал в список запасных на кубковую встречу.
Le ?? de d?part ??— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) April 21, 2021
? @OL #OLASM | #CDF pic.twitter.com/SXzd4wABpU
Матч «Лион» — «Монако» состоится сегодня, 21 апреля, начало встречи — в 22.10 (мск).
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