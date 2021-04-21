Головин остался в запасе «Монако» на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Лионом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 1/4 финала Кубка Франции против «Лиона».

Россиянин попал в список запасных на кубковую встречу.

Матч «Лион» — «Монако» состоится сегодня, 21 апреля, начало встречи — в 22.10 (мск).