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Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» — 2026: «Хочу, чтобы победили испанцы»

Сергей Филин

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что его соотечественники заслуживают победы во всех номинациях на церемонии вручения премии «Золотой мяч» в 2026 году.

65-летний специалист, который летом выиграл со сборной Испании чемпионат мира, претендует на звание лучшего тренера сезона-2025/26 по версии France Football. Помимо него в число номинантов попали Микель Артета, Унаи Эмери, Венсан Компани и Луис Энрике.

«Я не знаю, каковы критерии, но я всегда говорил, что хочу, чтобы победили испанцы, и игроки, и тренеры. Думаю, мы все это заслужили, а дальше посмотрим. Уже само выдвижение кандидатуры — большая честь и повод для гордости. Я счастлив», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Лучший тренер 2026 года будет объявлен 26 октября в Лондоне на церемонии вручения «Золотого мяча».

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Луис де ла Фуэнте
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Флик признан лучшим тренером чемпионата Испании в сентябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
13
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
14
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.10 22:00 Малага – Эспаньол - : -
10.10 15:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
10.10 17:15 Алавес – Атлетико - : -
10.10 19:30 Барселона – Хетафе - : -
10.10 22:00 Реал – Вильярреал - : -
11.10 15:00 Эльче – Сельта - : -
11.10 17:15 Реал Сосьедад – Депортиво - : -
11.10 19:30 Бетис – Осасуна - : -
11.10 22:00 Расинг – Валенсия - : -
12.10 22:00 Леванте – Севилья - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Джоб Очинг
Джоб Очинг

Реал Сосьедад

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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