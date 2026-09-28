Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» — 2026: «Хочу, чтобы победили испанцы»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что его соотечественники заслуживают победы во всех номинациях на церемонии вручения премии «Золотой мяч» в 2026 году.

65-летний специалист, который летом выиграл со сборной Испании чемпионат мира, претендует на звание лучшего тренера сезона-2025/26 по версии France Football. Помимо него в число номинантов попали Микель Артета, Унаи Эмери, Венсан Компани и Луис Энрике.

«Я не знаю, каковы критерии, но я всегда говорил, что хочу, чтобы победили испанцы, и игроки, и тренеры. Думаю, мы все это заслужили, а дальше посмотрим. Уже само выдвижение кандидатуры — большая честь и повод для гордости. Я счастлив», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Лучший тренер 2026 года будет объявлен 26 октября в Лондоне на церемонии вручения «Золотого мяча».

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