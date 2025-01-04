«Лилль» и «Нант» сыграли вничью в лиге 1

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«Лилль» на своем поле сыграл вничью с «Нантом» в матче 16-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 40-й минуте открыл защитник хозяев Габриэль Гудмундссон. Гости отыгрались благодаря голу Маттиса Аблена с пенальти на 70-й минуте.

«Лилль» (28 очков) занимает четвертое место в лиге 1. «Нант» (15) идет 15-м в турнирной таблице.