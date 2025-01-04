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Сегодня, 21:19

«Монако» продлил контракт с главным тренером Хюттером

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба монегасков.

Новое соглашение с 54-летним австрийцем рассчитано до лета 2027 года.

Хюттер возглавил «Монако» летом 2023 года. Под его руководством команда провела 60 матчей, в которых одержала 35 побед, 11 раз сыграла вничью и уступила в 14 встречах.

После 16 матчей «Монако» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице французской лиги 1.

Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
6
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
15
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
16
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
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Сент-Этьен – Реймс
 3 : 1
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
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