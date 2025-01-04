«Монако» продлил контракт с главным тренером Хюттером

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба монегасков.

Новое соглашение с 54-летним австрийцем рассчитано до лета 2027 года.

Хюттер возглавил «Монако» летом 2023 года. Под его руководством команда провела 60 матчей, в которых одержала 35 побед, 11 раз сыграла вничью и уступила в 14 встречах.

После 16 матчей «Монако» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице французской лиги 1.