«Лион» победил «Монпелье» благодаря автоголу на 90+1-й минуте

«Лион» в матче 16-го тура чемпионата Франции дома обыграл «Монпелье» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+1-й минуте в свои ворота забил Халил Файяд. На 53-й минуте ВАР отменил гол гостей Жордана Ферри из-за фола перед забитым мячом.

После этого матча «Лион» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Монпелье» с 9 очками — на последней строчке.