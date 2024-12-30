L'Equipe: «Монако» видит в Угальде замену травмированному Балогуну

L'Equipe: «Монако» может купить Угальде этой зимой

«Монако» может приобрести нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в качестве замены для травмированного нападающего Фоларина Балогуна, сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, княжеский клуб уже несколько недель изучает возможность трансфера костариканца, но изначально не планировал делать это уже зимой. Однако травма Балогуна заставило руководство «Монако» рассмотреть покупку игрока в ближайшее трансферное окно.

Ранее французский журналист Мохамед Тубаш-Тер уже сообщал об интересе монегасков к форварду красно-белых.

Угальде играет в «Спартаке» с февраля 2024 года. В этом сезоне 22-летний нападающий забил 16 мячей и сделал 2 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах и является лучшим бомбардиром РПЛ после 18 туров (15 голов).

Контракт Угальде с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.