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L'Equipe: «Монако» видит в Угальде замену травмированному Балогуну

L'Equipe: «Монако» может купить Угальде этой зимой
Владислав Маслов
Корреспондент
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Манфред Угальде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Монако» может приобрести нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в качестве замены для травмированного нападающего Фоларина Балогуна, сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, княжеский клуб уже несколько недель изучает возможность трансфера костариканца, но изначально не планировал делать это уже зимой. Однако травма Балогуна заставило руководство «Монако» рассмотреть покупку игрока в ближайшее трансферное окно.

Ранее французский журналист Мохамед Тубаш-Тер уже сообщал об интересе монегасков к форварду красно-белых.

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Угальде играет в «Спартаке» с февраля 2024 года. В этом сезоне 22-летний нападающий забил 16 мячей и сделал 2 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах и является лучшим бомбардиром РПЛ после 18 туров (15 голов).

Контракт Угальде с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: L'Equipe
Манфред Угальде
ФК Монако
ФК Спартак (Москва)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

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 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

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П
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Жоау Невеш

ПСЖ

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Ашраф Хакими

ПСЖ

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Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

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Гавр

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Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

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