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Сегодня, 19:30

Чанов — о перспективах Сафонова в «ПСЖ»: «Матвей вовремя появился, он может стать первым номером до конца чемпионата»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Во-первых, он действительно провел много матчей — все сомневались насчет этого. Но он доказал — и его начали ставить, менять местами с Доннаруммой. Матвей вышел и показал достаточно хорошую игру. То, что на него повесили матч против «Баварии» [в рамках общего этапа Лиги чемпионов]... Да, было, кто из вратарей не ошибается? Но если посчитать те же сейвы в этом матче, то счет 0:1 — еще в порядке.

В какое-то время тренеры сделали правильно, что отставили его. Потому что в этот момент, не дай Бог, плохой следующий матч — и чисто психологически для него было бы очень тяжело. Потом снова он появился, провел прекрасный матч и вытащил серию пенальти. Это лишний раз доказало всем, кто он такой», — сказал Чанов «СЭ».

Также Чанов поделился мнением о перспективах Сафонова в новом году.

«Очень рад за Матвея. Несмотря на все санкции, не последний клуб из Франции все равно приглашает российского вратаря. Хотя, казалось бы, зачем? Значит, они увидели в нем не только политическую подоплеку, но и то, что он хороший вратарь, который может побороться с Доннаруммой. Учитывая, что сезон продолжается, теперь оба голкипера в равных условиях. У Доннаруммы, может быть, сейчас что-то не то пошло, и Матвей как раз вовремя появился. Теперь все зависит от сборов и от того, кому отдадут предпочтение. Он вполне может стать первым номером «ПСЖ» до конца чемпионата», — добавил Чанов.

Летом 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 8 матчах, пропустив 6 голов и 3 раза сыграв на ноль.

Александр Абустин

Вячеслав Чанов
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
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4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
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