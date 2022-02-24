Тренер «Метца» Антонетти дисквалифицирован на 10 матчей за драку в игре с «Лиллем»

Дисциплинарный коммитет ПФЛ Франции изучил инцидент, случившийся в концовке матча 25-го тура лиги 1 между «Метцем» и «Лиллем». Главный тренер «драконов» Фредерик Антонетти разозлился на поведение тренерской скамейки соперника. Во время конфликта он толкнул спортивного коррдинатора «догов» Сильвена Армана.

Антонетти отстранен на 10 матчей, из которых 3 условно. Изначально ему грозила дисквалификация от 4 игр до 2 месяцев.

Таким образом, тренер «Метца» пропустит следующие 7 матчей, то есть не сможет руководить командой до 33-го тура и выездной игры с «Лорьяном».

В свою очередь Сильвен Арман и президент «Лилля» Оливье Летанг получили по двухматчевой дисквалификации за вторжение в техническую зону «Метца».

«Метц» после 25 туров занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 21 очко, как и еще три команды: «Труа», «Лорьян» и «Бордо».