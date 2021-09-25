Хакими рассказал, почему он предпочел «ПСЖ» «Челси»
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал, почему летом выбрал парижский клуб, а не «Челси».
«Когда я получил эти предложения от «Челси» и «ПСЖ», у меня была интуиция, что мне нужно приехать в Париж, что буду там счастлив. Мне повезло, что мой приезд сопровождался крупными трансферами», — цитирует L'Equipe Хакими.
Напомним, 22-летний марокканец сменил «Интер» на «ПСЖ» в июле 2021 года за 60 миллионов евро. Его контракт с парижанами рассчитан на 5 лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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