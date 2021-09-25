Сако не сыграет с «ПСЖ»
Защитник «Монпелье» Мамаду Сако не попал в заявку команды на матч 7-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».
Сако является воспитанником «ПСЖ». Он выступал за основной состав с 2007 по 2013 год, а затем уехал в чемпионат Англии. Этим летом он вернулся во Францию на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт с «Монпелье».
Матч «ПСЖ» — «Монпелье» состоится в субботу, 25 сентября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.
Напомним, ранее стало известно, что Лионель Месси не поможет «ПСЖ» в матче с «Монпелье».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю