Сако не сыграет с «ПСЖ»

Защитник «Монпелье» Мамаду Сако не попал в заявку команды на матч 7-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Сако является воспитанником «ПСЖ». Он выступал за основной состав с 2007 по 2013 год, а затем уехал в чемпионат Англии. Этим летом он вернулся во Францию на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт с «Монпелье».

Матч «ПСЖ» — «Монпелье» состоится в субботу, 25 сентября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что Лионель Месси не поможет «ПСЖ» в матче с «Монпелье».