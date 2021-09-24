М`Бай Ньянг перешел из «Ренна» в «Бордо»
«Бордо» подписал нападающего «Ренна» М`Бая Ньянга.
26-летний сенегалец подписал контракт с клубом на 2 года с опцией продления еще на один год. Футболист перешел в «Бордо» после закрытия трансферного окна благодаря «правилу джокера», которое действует во французском футболе. Клубы могут подписать одного игрока между летним и зимним трансферными окнами в случае, если он уже был зарегистрирован в Профессиональной футбольной лиге Франции.
Tout savoir sur notre nouvelle recrue ! #BienvenueMbaye— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 24, 2021
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Вторую половину сезона-2020/21 Ньянг провел за «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, где принял участие в 5 матчах и не отличился результативными действиями. В нынешнем сезоне игрок ни разу не попал в заявку «Ренна» на официальные матчи.
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