М`Бай Ньянг перешел из «Ренна» в «Бордо»

«Бордо» подписал нападающего «Ренна» М`Бая Ньянга.

26-летний сенегалец подписал контракт с клубом на 2 года с опцией продления еще на один год. Футболист перешел в «Бордо» после закрытия трансферного окна благодаря «правилу джокера», которое действует во французском футболе. Клубы могут подписать одного игрока между летним и зимним трансферными окнами в случае, если он уже был зарегистрирован в Профессиональной футбольной лиге Франции.

Вторую половину сезона-2020/21 Ньянг провел за «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, где принял участие в 5 матчах и не отличился результативными действиями. В нынешнем сезоне игрок ни разу не попал в заявку «Ренна» на официальные матчи.