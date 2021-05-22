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Гальтье возглавит «Лион»

02:47
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Новым главным тренером «Лиона» станет Кристоф Гальтье. Сейчас французский специалист работает в «Лилле», который в последнем туре лиги 1 может стать чемпионом Франции.

По информации OlinLOVE, «Лион» в начале следующей недели объявит об уходе Руди Гарсия с поста главного тренера и назначении Кристофа Гальтье.

После 37 туров «Лион» идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лилль» — на 1-м.

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