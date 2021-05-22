Дебюши бесплатно покинет «Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» объявил об уходе из команды защитника Матье Дебюши. 35-летний француз станет свободным агентом, так как его нынешний контракт заканчивается 1 июля.

Дебюши в 2018 году перешел в «Сент-Этьен» из «Арсенала». С тех пор он сыграл в 97 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

Также «Сент-Этьен» покинет полузащитник Кевин Монне-Паке. У него тоже 1 июля заканчивается контракт с клубом. За 8 лет в составе «стефануа» он сыграл 208 матчей, забил 19 голов и сделал 10 голевых передач.