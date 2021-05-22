Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Дебюши бесплатно покинет «Сент-Этьен»

02:13

«Сент-Этьен» объявил об уходе из команды защитника Матье Дебюши. 35-летний француз станет свободным агентом, так как его нынешний контракт заканчивается 1 июля.

Дебюши в 2018 году перешел в «Сент-Этьен» из «Арсенала». С тех пор он сыграл в 97 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

Публикация от AS Saint-E`tienne (@asseofficiel)

Также «Сент-Этьен» покинет полузащитник Кевин Монне-Паке. У него тоже 1 июля заканчивается контракт с клубом. За 8 лет в составе «стефануа» он сыграл 208 матчей, забил 19 голов и сделал 10 голевых передач.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия вырвала победу у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021 по хоккею
К посольству США в Москве прибывают автобусы
Братская могила: в коллекторе под Таганрогом погибли 10 рабочих
Видео: как отметили день рождения дочки Тимати и Шишковой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд