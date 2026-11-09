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Антуан Арно стал президентом «Парижа»

Антуан Арно избран новым президентом «Парижа», на этом посту он сменил Пьера Ферраччи, сообщила пресс-служба французского клуба.

Ферраччи возглавлял «Париж» с 2012 года. За это время команда поднялась из третьего дивизиона чемпионата Франции в Лигу 1.

Арно, старший сын Бернара Арно — главы международной группы компаний LVMH, вошел в совет директоров «Парижа» в 2024 году после того, как Agache Sport и Red Bull приобрели контрольный пакет акций клуба. 49-летний бизнесмен занимает должность генерального директора и вице-председателя французской компании Christian Dior. Супруга Антуана Арно — российская супермодель Наталья Водянова.

Французский предприниматель Антуан Арно и&nbsp;его жена&nbsp;&mdash; российская модель Наталья Водянова. «Париж» — лучшая команда столицы Франции на старте сезона. Экс-тренер «Челси», богатые владельцы и амбиции

«Для меня большая честь и гордость сменить Пьера Ферраччи от имени моей семьи. На протяжении почти 20 лет он был неутомимым архитектором проекта «Париж», — заявил Арно.

«Париж» (20 очков) после 12 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 7 2 1 22-10 23
2
 Лилль 10 6 3 1 14-7 21
3
 Париж 10 6 2 2 17-10 20
4
 Марсель 10 6 0 4 22-14 18
5
 Лион 10 5 2 3 15-9 17
6
 Ницца 10 5 2 3 15-12 17
7
 Монако 10 4 4 2 13-11 16
8
 Ренн 10 5 1 4 21-21 16
9
 Брест 10 4 3 3 18-12 15
10
 Лорьян 10 4 3 3 9-8 15
11
 Ланс 10 4 1 5 17-15 13
12
 Тулуза 10 3 4 3 15-14 13
13
 Страсбур 10 3 1 6 18-22 10
14
 Осер 10 3 1 6 13-24 10
15
 Ле Ман 10 1 5 4 12-19 8
16
 Анже 10 2 2 6 9-19 8
17
 Труа 10 2 2 6 7-17 8
18
 Гавр 10 0 2 8 9-22 2
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20.11 22:45 Труа – Гавр - : -
21.11 19:15 Ницца – ПСЖ - : -
21.11 22:45 Ланс – Тулуза - : -
21.11 22:45 Лилль – Лион - : -
21.11 22:45 Монако – Осер - : -
21.11 22:45 Страсбур – Брест - : -
22.11 17:00 Париж – Анже - : -
22.11 19:15 Лорьян – Ренн - : -
22.11 22:45 Марсель – Ле Ман - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 9
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 7
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 6
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 5
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 5 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 7 1 2
Аюми Секо
Аюми Секо

Гавр

 8 1 2
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