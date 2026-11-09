Антуан Арно стал президентом «Парижа»

Антуан Арно избран новым президентом «Парижа», на этом посту он сменил Пьера Ферраччи, сообщила пресс-служба французского клуба.

Ферраччи возглавлял «Париж» с 2012 года. За это время команда поднялась из третьего дивизиона чемпионата Франции в Лигу 1.

Арно, старший сын Бернара Арно — главы международной группы компаний LVMH, вошел в совет директоров «Парижа» в 2024 году после того, как Agache Sport и Red Bull приобрели контрольный пакет акций клуба. 49-летний бизнесмен занимает должность генерального директора и вице-председателя французской компании Christian Dior. Супруга Антуана Арно — российская супермодель Наталья Водянова.

«Для меня большая честь и гордость сменить Пьера Ферраччи от имени моей семьи. На протяжении почти 20 лет он был неутомимым архитектором проекта «Париж», — заявил Арно.

«Париж» (20 очков) после 12 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.