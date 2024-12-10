Экс-супруга Сафонова сообщила, что будет откладывать 70% алиментов на индивидуальный счет дочери

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировала «СЭ» решение суда по делу об алиментах.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что кассационный суд принял отрицательное решение по апелляции спортсмена на решение Московского городского суда в споре с бывшей супругой. Согласно нему, Сафонов обязан погасить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей и ежемесячно отдавать 25 процентов своего официального дохода в пользу их общего ребенка.

«2-й кассационный суд общей юриспруденции оставил без изменения решение Никулинского суда Москвы и Апелляционное определение Мосгорсуда. Тем самым судьи подтвердили , что в России реально действует политика Президента по защите государством прав и интересов детей и что приоритетной является взыскание алиментов по ст. 81 СК РФ в долевом размере», — сказала Казачек «СЭ».

Также экс-супруга голкипера «ПСЖ» поблагодарила государство за защиту прав ребенка.

«Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России. Чтобы они знали: их отцы должны платить алименты, как правило, в долевом размере. Дети и подростки могут попросить у своих мам решение суда, а у пап — справку о доходах за год и сравнить, оплачивают ли им алименты в том размере, который установлен государством — 1/4 часть заработка. Со своей стороны я приняла обязательства 70 % накапливать на индивидуальном счете ребенка. Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка!» — добавила Казачек.

Сафонов и Казачек состояли в браке до осени 2021-го. В июне этого же года у них родилась дочь Майя.