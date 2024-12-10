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Сегодня, 17:05

Экс-супруга Сафонова сообщила, что будет откладывать 70% алиментов на индивидуальный счет дочери

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировала «СЭ» решение суда по делу об алиментах.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что кассационный суд принял отрицательное решение по апелляции спортсмена на решение Московского городского суда в споре с бывшей супругой. Согласно нему, Сафонов обязан погасить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей и ежемесячно отдавать 25 процентов своего официального дохода в пользу их общего ребенка.

«2-й кассационный суд общей юриспруденции оставил без изменения решение Никулинского суда Москвы и Апелляционное определение Мосгорсуда. Тем самым судьи подтвердили , что в России реально действует политика Президента по защите государством прав и интересов детей и что приоритетной является взыскание алиментов по ст. 81 СК РФ в долевом размере», — сказала Казачек «СЭ».

Также экс-супруга голкипера «ПСЖ» поблагодарила государство за защиту прав ребенка.

«Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России. Чтобы они знали: их отцы должны платить алименты, как правило, в долевом размере. Дети и подростки могут попросить у своих мам решение суда, а у пап — справку о доходах за год и сравнить, оплачивают ли им алименты в том размере, который установлен государством — 1/4 часть заработка. Со своей стороны я приняла обязательства 70 % накапливать на индивидуальном счете ребенка. Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка!» — добавила Казачек.

Сафонов и Казачек состояли в браке до осени 2021-го. В июне этого же года у них родилась дочь Майя.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Мутко против»: суд отклонил апелляцию Сафонова в деле об алиментах
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 14 9 2 3 31-17 29
3
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
10
 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 14 4 1 9 11-32 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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13.12 22:45
Тулуза – Сент-Этьен
 - : -
14.12 19:00
Марсель – Лилль
 - : -
14.12 21:00
Осер – Ланс
 - : -
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Реймс – Монако
 - : -
15.12 17:00
Монпелье – Ницца
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