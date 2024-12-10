Экс-супруга Сафонова сообщила, что будет откладывать 70% алиментов на индивидуальный счет дочери
Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировала «СЭ» решение суда по делу об алиментах.
Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что кассационный суд принял отрицательное решение по апелляции спортсмена на решение Московского городского суда в споре с бывшей супругой. Согласно нему, Сафонов обязан погасить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей и ежемесячно отдавать 25 процентов своего официального дохода в пользу их общего ребенка.
«2-й кассационный суд общей юриспруденции оставил без изменения решение Никулинского суда Москвы и Апелляционное определение Мосгорсуда. Тем самым судьи подтвердили , что в России реально действует политика Президента по защите государством прав и интересов детей и что приоритетной является взыскание алиментов по ст. 81 СК РФ в долевом размере», — сказала Казачек «СЭ».
Также экс-супруга голкипера «ПСЖ» поблагодарила государство за защиту прав ребенка.
«Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России. Чтобы они знали: их отцы должны платить алименты, как правило, в долевом размере. Дети и подростки могут попросить у своих мам решение суда, а у пап — справку о доходах за год и сравнить, оплачивают ли им алименты в том размере, который установлен государством — 1/4 часть заработка. Со своей стороны я приняла обязательства 70 % накапливать на индивидуальном счете ребенка. Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка!» — добавила Казачек.
Сафонов и Казачек состояли в браке до осени 2021-го. В июне этого же года у них родилась дочь Майя.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
2
|Марсель
|14
|9
|2
|3
|31-17
|29
|
3
|Монако
|14
|9
|2
|3
|24-12
|29
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|24-14
|26
|
5
|Лион
|14
|7
|4
|3
|26-17
|25
|
6
|Ницца
|14
|6
|5
|3
|26-17
|23
|
7
|Ланс
|14
|6
|5
|3
|17-12
|23
|
8
|Осер
|14
|6
|2
|6
|21-21
|20
|
9
|Реймс
|14
|5
|4
|5
|20-18
|19
|
10
|Тулуза
|14
|5
|3
|6
|15-16
|18
|
11
|Брест
|14
|5
|1
|8
|20-26
|16
|
12
|Ренн
|14
|4
|2
|8
|18-20
|14
|
13
|Нант
|14
|3
|5
|6
|16-20
|14
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|22-27
|14
|
15
|Анже
|14
|3
|4
|7
|14-24
|13
|
16
|Сент-Этьен
|14
|4
|1
|9
|11-32
|13
|
17
|Гавр
|14
|4
|0
|10
|11-26
|12
|
18
|Монпелье
|14
|2
|2
|10
|13-36
|8
|13.12
|22:45
|
Тулуза – Сент-Этьен
|- : -
|14.12
|19:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|14.12
|21:00
|
Осер – Ланс
|- : -
|14.12
|23:00
|
Реймс – Монако
|- : -
|15.12
|17:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|15.12
|19:00
|
Брест – Нант
|- : -
|15.12
|19:00
|
Гавр – Страсбур
|- : -
|15.12
|19:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|15.12
|22:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Нил Мопей
Марсель
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|10
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3