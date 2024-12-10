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Сегодня, 16:55

«Мутко против»: суд отклонил апелляцию Сафонова в деле об алиментах

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов потерял шансы на пересмотр судебного решения по иску его бывшей жены об алиментах. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Кассационный суд оставил в силе вердикт, согласно которому спортсмен должен ежемесячно отдавать 1/4 часть зарплаты своей бывшей жене Анастасии в качестве алиментов на ребенка.

26 августа Мосгорсуд принял сторону экс-супруги Сафонова и подтвердил принятое ранее решение Никулинского суда Москвы: футболист должен погасить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей и перечислять 25 процентов своего дохода на ребенка. Игрок совместно со своими адвокатами принял решение обжаловать решение, но вновь потерпел неудачу после рассмотрения апелляции.

Ранее СМИ сообщали, что россиянин не может вернуться на родину, так как существует риск запрета на обратный выезд в связи с долгом по алиментам.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года, куда перешел из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 6 матчей за парижан во всех турнирах (3 «сухих», 3 пропущенных гола).

Матвей Сафонов. Сафонов — о скандальном деле с бывшей женой: «Меня никто не хочет слышать»

Источник: TG-канал Мутко против
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Портал Transfermarkt увеличил стоимость Сафонова до 22 миллионов евро

Экс-супруга Сафонова сообщила, что будет откладывать 70% алиментов на индивидуальный счет дочери
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 14 9 2 3 31-17 29
3
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
10
 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 14 4 1 9 11-32 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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33 тур
34 тур
13.12 22:45
Тулуза – Сент-Этьен
 - : -
14.12 19:00
Марсель – Лилль
 - : -
14.12 21:00
Осер – Ланс
 - : -
14.12 23:00
Реймс – Монако
 - : -
15.12 17:00
Монпелье – Ницца
 - : -
15.12 19:00
Брест – Нант
 - : -
15.12 19:00
Гавр – Страсбур
 - : -
15.12 19:00
Ренн – Анже
 - : -
15.12 22:45
ПСЖ – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Нил Мопей

Нил Мопей

Марсель

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 10 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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