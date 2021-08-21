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Новая мода: девушки-модели презентуют форму футбольных клубов

Сегодня, 13:40
Новые игровые формы «Венеции» и «ЛНЗ». Фото Instagram
Новые игровые формы «Венеции» и «ЛНЗ». Фото Instagram
Футбольные команды готовятся к новому сезону очень серьезно, и презентация новой игровой формы является важным элементом этой подготовки. Некоторые команды подошли к этому вопросу весьма оригинальным способом и привлекли к процессу красавиц-моделей. Можно надеяться, что и другие клубы последуют примеру и будут чаще демонстрировать новые коллекции с помощью эффектных девушек.

Яркий новичок Серии А итальянская «Венеция» привлекла к себе внимание болельщиков задолго до старта чемпионата. Домашняя экипировка вдохновлена фактурой венецианских стен. Основной цвет — темно-синий. На футболке изображены золотые звезды легендарной базилики Сан-Марко. Вместо логотипа титульного спонсора использована надпись «Венеция».

Публикация от Venezia FC (@veneziafc)

Футболка третьего комлекта выполнена в голубом цвете с оранжевыми, черными и зелеными вставками. Дизайн формы вдохновлен венецианской лагуной, а выручка с продажи комплекта пойдет в организацию, которая занимается восстановлением лагуны в Венецианском заливе.

В презентации приняла участие греческая модель Теописти Пурлиотопулу.

Клуб из Второй лиги Украины «ЛНЗ» позвал для фотосессии местную красотку Дарью Андрееву. Снимки девушки в белоснежной форме на фоне поля вышли пикантными и притягивающими внимание. Убедитесь в этом сами!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

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