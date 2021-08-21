Новая мода: девушки-модели презентуют форму футбольных клубов

Футбольные команды готовятся к новому сезону очень серьезно, и презентация новой игровой формы является важным элементом этой подготовки. Некоторые команды подошли к этому вопросу весьма оригинальным способом и привлекли к процессу красавиц-моделей. Можно надеяться, что и другие клубы последуют примеру и будут чаще демонстрировать новые коллекции с помощью эффектных девушек.

Яркий новичок Серии А итальянская «Венеция» привлекла к себе внимание болельщиков задолго до старта чемпионата. Домашняя экипировка вдохновлена фактурой венецианских стен. Основной цвет — темно-синий. На футболке изображены золотые звезды легендарной базилики Сан-Марко. Вместо логотипа титульного спонсора использована надпись «Венеция».

Футболка третьего комлекта выполнена в голубом цвете с оранжевыми, черными и зелеными вставками. Дизайн формы вдохновлен венецианской лагуной, а выручка с продажи комплекта пойдет в организацию, которая занимается восстановлением лагуны в Венецианском заливе.

В презентации приняла участие греческая модель Теописти Пурлиотопулу.

Клуб из Второй лиги Украины «ЛНЗ» позвал для фотосессии местную красотку Дарью Андрееву. Снимки девушки в белоснежной форме на фоне поля вышли пикантными и притягивающими внимание. Убедитесь в этом сами!