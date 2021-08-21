Новая мода: девушки-модели презентуют форму футбольных клубов
Яркий новичок Серии А итальянская «Венеция» привлекла к себе внимание болельщиков задолго до старта чемпионата. Домашняя экипировка вдохновлена фактурой венецианских стен. Основной цвет — темно-синий. На футболке изображены золотые звезды легендарной базилики Сан-Марко. Вместо логотипа титульного спонсора использована надпись «Венеция».
Футболка третьего комлекта выполнена в голубом цвете с оранжевыми, черными и зелеными вставками. Дизайн формы вдохновлен венецианской лагуной, а выручка с продажи комплекта пойдет в организацию, которая занимается восстановлением лагуны в Венецианском заливе.
В презентации приняла участие греческая модель Теописти Пурлиотопулу.
Клуб из Второй лиги Украины «ЛНЗ» позвал для фотосессии местную красотку Дарью Андрееву. Снимки девушки в белоснежной форме на фоне поля вышли пикантными и притягивающими внимание. Убедитесь в этом сами!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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