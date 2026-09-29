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ФИФА обвинила УЕФА в попытке подорвать репутацию Инфантино перед выборами

ФИФА обвинила УЕФА в попытке подорвать репутацию Инфантино перед выборами

Сергей Ярошенко

Международная федерация футбола (ФИФА) обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в организации кампании по распространению дезинформации о президенте ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Sky Sports со ссылкой на судебный иск организации.

«Действия УЕФА организованы недобросовестно и с целью преследования. Без каких-либо на то оснований УЕФА предполагает, что господин Инфантино стремился лично нажиться на предложении, связанном с чемпионатом мира. Эти заявления сделаны незадолго до выборов ФИФА и распространяют дезинформацию о господине Инфантино. Суд должен отклонить любые попытки повлиять на выборы президента ФИФА на этих основаниях», — говорится в заявлении.

Ранее УЕФА запросил документы по проекту, предполагавшему продажу части прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Также организация допустила возбуждение дела против Инфантино по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

В июле сообщалось, что Инфантино предложил создать компанию FIFA Forward Enterprise для управления основными мужскими и женскими турнирами ФИФА. По оценке организации, проект мог привлечь 4,2 миллиарда долларов. После критики со стороны футбольных функционеров и федераций Инфантино отказался от этой идеи.

Инфантино 56 лет. Он возглавляет ФИФА с 2016 года. Следующие выборы президента организации состоятся в марте 2027 года.

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Футбол
Джанни Инфантино
УЕФА
ФИФА
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