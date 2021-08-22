Депай спас «Барселону» в Бильбао, «Интер» хорош и без Конте с Лукаку, в Англии забит потрясающий гол

Главные события субботы в европейском футболе.

Испания: Куман потерял центр обороны, Черышев остается в игре

«Атлетик» — «Барселона» — 1:1 (Иньиго Мартинес, 51 — Депай, 75).

Роналд Куман пообещал все-таки устроить отпуск для Педри, предоставив проведшему с начала прошлого сезона уже 75-й матч юноши двухнедельную паузу после игры в Бильбао. Главный тренер сине-гранатовых понимал, сколь сложная встреча предстоит на «Сан-Мамес», но, возможно, Педри стоило отправить отдыхать раньше, потому что «Атлетик» на довольно продолжительных отрезках переигрывал каталонцев, и более свежие игроки гостям не помешали бы.

Момент, в котором после отличного паса Депая герой прошлого тура Брэйтуэйт с нескольких метров запустил мяч примерно на столько же выше ворот, оказался обманчивым. Никакой легкой жизни у «Барсы» не было, ее ворота спасали то Нету, то перекладина, а на 31-й минуте травму получил Пике. Сменивший его Араухо лихо забил через себя, но гол отменили из-за фола Брэйтуэйта, после чего в начале второго тайма уругваец эффектно вынес мяч с линии пустых ворот.

Это, впрочем, лишь отсрочило неизбежное, и Араухо стал одним из двух игроков гостей, которых перепрыгнул открывший счет при подаче углового Иньиго Мартинес. Операция спасения давалась гостям с трудом, однако запас индивидуального мастерства сыграл свою роль. И если попытка де Йонга перебросить вратаря увенчалась попаданием в перекладину, то Депай с полулета вогнал мяч в ближнюю «девятку» и продолжает утверждаться в статусе нового любимца болельщиков сине-гранатовых.

Голландца бы носили на руках, если бы он не промахнулся в концовке после классного паса де Йонга. Чаша весов, впрочем, могла качнуться в любую сторону. В том числе и за мгновения до финального свистка, когда Эрика Гарсию удалили за снос убегавшего к воротам младшего Вильямса — Нико. На счастье «Барсы», баски не использовали перспективный штрафной, и тренирующий их Марселино Тораль так и не смог с шестнадцатой попытки наконец-то обыграть каталонцев в ла лиге.

Правда, наставник «Атлетика» имеет полное право гордиться качеством игры. Что до Кумана, то к следующему туру ему нужно понять, как играть в обороне без Пике и Гарсии. Педри же, скорее всего, заменит его ровесник Демир. В 18 лет и 80 дней австриец стал самым юным со времен Месси легионером, дебютировавшим в сине-гранатовых цветах в испанском чемпионате.

«Гранада» — «Валенсия» — 1:1 (Суарес, 16 — Солер, 88, с пенальти)

Второй тур подряд у «летучих мышей» уже привычные герои. В воротах снова отлично проявил себя грузин Мамардашвили, вцепившийся в свой шанс после травм первого номера «Валенсии» Силессена и его опытного сменщика Доменеча. Голландец уже вернулся в строй, однако Хосе Бордалас оставил его в запасе, и Марадашвили не подвел. Вратарю было объективно сложно парировать удар Суареса, тогда как в других эпизодах он выручил. Очки же гостям снова принес пенальти в исполнении Солера, который имеет прямое отношение к восьми из последних одиннадцати мячей валенсийцев (5 голов+3 передачи). Что касается имеющего твердое место в основном составе Черышева, то он отметился опасным ударом и был заменен на 5-й добавленной арбитром минуте.

Англия: Мане почти сравнялся с Салахом

«Ливерпуль» — «Бернли» — 2:0 (Диогу Жота, 18. Мане, 69)

«Это будет особенный момент», — признался Юрген Клопп перед долгожданным возвращением болельщиков на трибуны «Энфилда» в матче АПЛ. В связи с этим в Ливерпуле именно в субботу воздали дань памяти жертвам трагедии 1989 года на шеффилдском стадионе «Хиллсбро».

?? Anfield remembers Andrew Devine, the 97th victim of the Hillsboroigh tragedy.



pic.twitter.com/3GRlAYMAk0 — SPORF (@Sporf) August 21, 2021

Что касается матча, то фанатам пришлось поволноваться из-за дерзкой игры «Бернли», который в прошлом сезоне прервал продлившуюся 69 матчей беспроигрышную серию красных в родных стенах. Однако две подряд гостевые победы над «Ливерпулем» бордовые не одерживали с конца XIX века, и нового чуда не случилось. Чем «Бернли» удивил, так это стартовой заявкой, где значились игроки с номерами от первого до одиннадцатого. В АПЛ такого не случалось с сезона-1998/99, когда отличился «Чарльтон».

Диогу Жота, в фирменном стиле отправивший мяч в сетку головой, впервые забил за «Ливерпуль» в домашнем матче АПЛ. Зато убивший интригу Мане отличился на «Энфилде» ровно 50 раз, что прежде удавалось только Робби Фаулеру, Стивену Джеррарду, Майклу Оуэну и Мо Салаху. Всего же на счету сенегальца 96 мячей в премьер-лиге, что позволило ему обойти Якубу Айегбени и подняться на четвертое место в рейтинге лучших африканских бомбардиров в истории турнира. Мане всего на один точный удар отстает от Эмманюэля Адебайора и на два от Салаха, да и до лидирующего Дидье Дрогба (104) не так далеко.

«Манчестер Сити» — «Норвич» — 5:0 (Крул, 7, в свои ворота. Грилиш, 22. Ляпорт, 64. Стерлинг, 71. Махрез, 84)

Если вести отсчет от финала Лиги чемпионов, то Хосеп Гвардиола впервые в своей карьере потерпел три поражения с «сухим» счетом, хотя игра за Суперкубок Англии скорее выставочная. Так что «Норвич», которому в прошлом туре пришлось несладко с «Ливерпулем» (0:3), попал «горожанам» под горячую руку.

Самый несчастный человек в составе «канареек» — голкипер Крул, на счету которого два из четырех автоголов команды за два последних сезона в АПЛ. Правда, тут голландец стал невольной жертвой, так как мяч отлетел от него в сетку после удара по своим воротам защитника Хэнли. А у «Сити» огненный матч выдал получивший место в составе Габриэл Жезус. К середине первого тайма прострелы бразильца привели и к первому голу, и к тому, что впервые за новый клуб забил открыл Грилиш.

Сразу вспомнились произнесенные накануне слова Гвардиолы о стомиллионном новичке: «Команда поможет Джеку стать тем, кем он является, а он поможет нам стать командой, которой мы хотим быть». Грилиш, кстати, стал первым за семь лет англичанином, который отличится в дебютном домашнем матче в составе «горожан». Однако бесспорный герой все равно Жезус, ассистировавший еще и Стерлингу.

? goals

3?? points

? clean sheet



Watch all the best bits from our emphatic win at the Etihad! ?



? #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/6aL0wKgHsB — Manchester City (@ManCity) August 21, 2021

Английский субботний бонус — красивейший гол новичка «Астон Виллы» Ингса. Экс-форвард «Саутгемптона» отличился во втором туре подряд, отправив мяч в сетку «ножницами». Говорить об этом можно долго, но лучше один раз увидеть.

Италия: победные премьеры Индзаги и Сарри

«Интер» — «Дженоа» — 4:0 (Шкриньяр, 6. Хакан Чалханоглу, 14. Видаль, 74. Джеко, 87)

«Эмполи» — «Лацио» — 1:3 (Бандинелли, 4 — Милинкович-Савич, 6. Ладзари, 31. Иммобиле, 41, с пенальти)

Чемпионы Италии — уже без Лукаку на острие атаки и Антонио Конте на тренерской скамейке — уверенно начали защиту титула, а Симоне Индзаги уже удалось органично вписать в игру новичков. Шкриньяр, который стал первым за 10 лет защитником, открывшим счет голам нового сезона, отличился благодаря Хакану Чалханоглу, после чего пришедший из «Милана» турок забил сам. Столь ярко — с гола и передачи — новобранцы черно-синих не дебютировал со времен Ибрагимовича в 2006 году.

Не отстал от Чалханоглу и Джеко, который принял участие во второй голевой комбинации и установил окончательный счет. Ну а третьим игроком с двумя результативными баллами стал Видаль, который сверхудачно вышел на замену и обеспечил результат во второй тайме. Можно сказать, «Интер», как обладатель скудетто задал тон новому сезону в серии А, где никогда не было так много тренерских перестановок в ведущих клубах.

«Лацио» — откуда в Милан и перебрался Индзаги — тенденцию поддержал. Первая игра во главе «орлов» пытающегося перезапустить карьеру Маурицио Сарри прошла более чем бодро. На быстро пропущенный мяч римляне уже к перерыву отметили тремя точными ударами, что в матчах открытия случилось лишь в третий раз в истории клуба. Предыдущие подобные эпизоды имели место в 2003 и 2015 годах.

Германия: лучший штрафной дня

«Фрайбург» — «Боруссия» Д — 2:1 (Грифо, 6. Шоллои, 53 — Кайтель, 59, в свои ворота)

Начав сезон с яркой победы над «Айнтрахтом» (5:2), дортмундцы пережили черную неделю. Начав ее с проигранного «Баварии» Суперкубка, «шмели» оступились и во Фрайбурге. При почти постоянном давлении гости никак не могли поставить в тупик соперника, который поймал кураж после потрясающего по исполнению гола Грифо со штрафного. Холанн на этот раз остался на голодном пайке, хотя во многих атаках норвежец довольно интересно выступал в роли разыгрывающего. Однако активности «Боруссии» хватило только на автогол хозяев, в составе которых кроме авторов забитых мячей стоит отметить Гюнтера. Защитник сборной Германии установил рекорд «Фрайбурга», проведя 237-й матч в бундеслиге.

Vincenzo Grifo with a spectacular free kick against Dortmund ? pic.twitter.com/yddkD3j2ip — ESPN FC (@ESPNFC) August 21, 2021

«Байер» — «Боруссия» М — 4:0 (Зоммер, 3, в свои ворота. Шик, 8. Даиби, 55. Амири, 87)

Вызванному в сборную России Луневу будет непросто получить в Леверкузене постоянную игровую практику. Финн Градецки — не просто бесспорный первый номер «Байера». Он еще и регулярно выручает команду, и в субботу не позволил Гладбаху вернуться в игру, за две минуты до перерыва парировав 11-метровый в исполнении Штиндля. Геройства Градецки особенно резко контрастировали с эпизодом положившим начало разгрому младшей «Боруссии», в котором мяч от штанги попал в застывшего на месте Зоммера и срикошетил в сетку от обычно надежного швейцарского голкипера.

Bayer 04 or Bayer 4-0? ?



Everything went to plan for @Bayer04_EN as they claimed a big #Bundesliga win in #B04BMG! ? pic.twitter.com/wxqchhyUs4 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 21, 2021

Статистика дня:

4 гола при пяти попаданиях в створ ворот пропустил в этом сезоне голкипер «Монако» Нюбель.

5-й раз после перехода на трехочковую систему и в четвертый раз подряд «Зальцбург» начал чемпионата Австрии с пяти побед.

8 мячей в трех турах лиги 1 пропустил «Лилль» Это худший старт действующего чемпиона Франции с сезона-1964/65.

23 очка с начала года набрала на чужих полях самый агрессивный гость бундеслиги «Вольфсбург».

41 матч провели между собой в ла лиге «Вильярреал» и «Эспаньол», и 20 матчей завершились вничью.

55 мячей забил за «Эвертон» нападающий Калверт-Льюин, впервые поразивший цель с 11-метровой отметки.

135 угловых пришлось исполнить в 2021 году футболистам ПСВ, чтобы наконец-то забить после корнера в игре чемпионата Голландии.