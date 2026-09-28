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Источник: новый контракт Лионеля Скалони будет действовать до ЧМ-2030

Источник: новый контракт Лионеля Скалони будет действовать до ЧМ-2030

Павел Лопатко
Лионель Скалони.
Фото Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони близок к подписанию нового контракта с Ассоциацией футбола Аргентины, сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным источника, что новое соглашение с 48-летним наставником будет рассчитан вплоть до чемпионата мира 2030 года. При этом действующий контракт истекает уже в декабре 2026 года.

Скалони руководит национальной командой с лета 2018 года. За время его работы сборная выиграла золото чемпионата мира-2022 и дважды побеждала в Кубке Америки. На последнем мировом первенстве аргентинцы под руководством Скалони дошли до финала, где уступили сборной Испании. В общей сложности в 104 матчах у команды при руководстве Скалони 80 побед, 14 ничьих и 10 поражений.

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Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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