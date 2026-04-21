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В «Целе» заявили об интересе российских и европейских клубов к полузащитнику Иосифову

Константин Белов
Корреспондент

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе российских клубов к полузащитнику Никите Иосифову.

«Я знаю, что Никитой интересуются российские и зарубежные клубы. Это команды из топ-5 лиг. Это логично, потому что игрок проводит отличный сезон. Все думают, что у него заканчивается контракт и его можно будет забрать бесплатно, но это не так. В его договоре есть опция продления соглашения. А насчет возможного ухода... Если летом будет хорошее предложение, то он будет его рассматривать. Это касается и России, и Европы. Иосифов — серьезный актив для нашего клуба», — сказал Голубин «СЭ».

Иосифов в этом сезоне провел за «Целе» 48 матчей, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 1,2 миллиона евро.

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Никита Иосифов
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