Миранчук пропустил игру с «Санкт-Галленом» из-за растяжения икроножной мышцы

Президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил причину отсутствия полузащитника команды Антона Миранчука в матче плей-офф за право остаться в швейцарской суперлиге с «Санкт-Галленом».

Игра прошла во вторник и завершилась ничьей со счетом 1:1.

«Почему не играл Антон? У него небольшое растяжение икроножной мышцы. В субботу нам предстоит игра с «Грассхоппером», он может сыграть там», — цитирует Константина Odds.ru.

«Сьон» сыграет с «Грассхоппером» в субботу, 17 мая. Начало матча — в 21.30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 29-летний Миранчук провел 22 игры в швейцарской суперлиге, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.