Ибрагимович четвертый гол в трех матчах MLS

"Лос-Анджелес Гэлакси" обыграл "Ванкувер" в чемпионате MLS - 2:0. Второй мяч провел 37-летний фораврд Златан Ибрагимович. Швед в нынешнем сезоне принял участие в трех матчах, забив четыре мяча. Больше него отличился только мексиканец Карлос Вела из ФК "Лос-Анджелес".

"Гэлакси" одержал четыре победы в пяти играх и занимает второе место в таблице Западной конференции.

MLS

Регулярный сезон

"Ванкувер" - "Лос-Анджелес" - 0:2 (0:0)

Голы: Стирз, 63 (0:1). Ибрагимович, 71 (0:2).

Незабитый пенальти: Аднан (В), 2.