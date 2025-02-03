Гогнидзе оценил возможность ухода Кокорина из «Ариса»

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе оценил возможность ухода из клуба экс-форварда сборной России Александра Кокорина.

«Без комментариев. Но мы Сашей довольны, он проводит результативный сезон и является одним из лучших форвардов чемпионата», — сказал Гогнидзе Legalbet.ru

Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение россиянина с кипрским клубом рассчитано до лета 2025 года.