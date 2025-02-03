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Сегодня, 09:50

Черчесову звонили с Ближнего Востока

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер сборной России на ЧМ-2018, Евро-2020 и Кубке конфедераций-2017 Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ» рассказал о вариантах продолжения карьеры после ухода из национальной команды Казахстана.

— Буквально две-три недели назад ко мне обращались с Ближнего Востока, клуб, претендующий у себя в стране на чемпионство, — сообщил Черчесов. — Но я тогда находился на контракте с КФФ. Посмотрим... Честно говоря, не хочу, чтобы мне на второй день кто-то с предложением набирал.

— Почему?

— Потому что не исключен такой звонок, что ты не можешь отказаться. Так тоже бывает. Плюс клуб и сборная и в этом смысле разные вещи. В первом случае ты не способен моментально переключиться от каждодневной работы на новую, мыслями еще в том коллективе. А вот во втором ты в процессе все-таки не сутки за сутками — из-за специфики международного календаря.

— Другие звонки с вариантами трудоустройства уже поступали?

— Да. Тоже пока не из России. Предлагали войти в совет директоров одного клуба, помочь со спортивным направлением. То есть по линии менеджмента, а не тренерской. Поблагодарил, но ответил, что еще не готов менять род деятельности. Причем звонок раздался еще до официального объявления на сайте КФФ — видимо, люди что-то знали заранее...

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Возможно, через пару недель пришлось бы самому задуматься о будущем»

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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