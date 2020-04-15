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Фатих Терим сообщил, что вылечился от коронавируса

22:09
Фатих Терим. Фото Instagram
Фатих Терим. Фото Instagram
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Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим сообщил, что вылечился от коронавируса.

— Я боролся с вирусом около месяца, — сказал Терим в прямом эфире Instagram. — Сегодня хочу объявить, что получил мой первый отрицательный результат теста.

Терим и вице-президент «Галатасарая» Абдурахим Албайрак были госпитализированы 23 марта после того, как сдали положительный анализ на коронавирус.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 027 643 человека. В Турции зарегистрировано 69 392 зараженных, 1 518 умерло, 5 674 выздоровело.

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