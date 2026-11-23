«Эш-Шамаль» — «Аль-Ахли»: во сколько начало матча Лиги чемпионов АФК

Катарский «Эш-Шамаль» и саудовский «Аль-Ахли» сыграют в 5-м туре общего этапа Элитной Лиги чемпионов АФК в понедельник, 23 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре (Катар) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Эш-Шамаль» — «Аль-Ахли» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча в России покажет телеканал «Старт Триумф». Начало эфира — в 18.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

«Эш-Шамаль» выступает в западной зоне Элитной Лиги чемпионов АФК. В четырех предыдущих матчах команда набрала четыре очка, в том числе сыграв вничью с «Аль-Иттихадом» (1:1) и «Аль-Хилялем» (1:1).

«Аль-Ахли» представляет Саудовскую Аравию. В последнем матче национального чемпионата команда победила «Аль-Наср». В составе клуба из Джидды выступает бывший полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.