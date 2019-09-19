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Экс-защитник «Бертона» был застрелен в Амстердаме

16:27
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Экс-защитник «Бертона» Келвин Мейнард был застрелен двумя неизвестными в Амстердаме, сообщает АР. 32-летний игрок находился в своем автомобиле, когда к нему подъехали бандиты и начали обстреливать его машину. Мейнард попытался уехать от стрелявших, но врезался в здание и скончался.

Помимо «Бертона» Мейнард выступал за «Волендам», «Ольяненсе», «Кечкемиет», «Эммен», «Антверпен», «Спакенбург», а последние 3 года играл за любительский клуб «Квик Бойз».

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