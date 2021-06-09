Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера «Ноа»
13:59
Главный тренер армянского «Ноа» Дмитрий Гунько покидает свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
«Дмитрий Гунько и его тренерский штаб покинули «Ноа» по обоюдному согласию.
Благодарим Дмитрия, за согласие возглавить команду в непростой период. Именно под его руководством «Ноа» своей командной игрой подтвердил высокие позиции в армянском футболе. Желаем тренерскому штабу успехов", — говорится в посте в Instagram.
45-летний специалист возглавил армянский клуб в ноябре 2020 года. Под его руководством команда заняла второе место в премьер-лиге в сезоне-2020/21.
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