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Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера «Ноа»

13:59
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Главный тренер армянского «Ноа» Дмитрий Гунько покидает свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

«Дмитрий Гунько и его тренерский штаб покинули «Ноа» по обоюдному согласию.

Благодарим Дмитрия, за согласие возглавить команду в непростой период. Именно под его руководством «Ноа» своей командной игрой подтвердил высокие позиции в армянском футболе. Желаем тренерскому штабу успехов", — говорится в посте в Instagram.

45-летний специалист возглавил армянский клуб в ноябре 2020 года. Под его руководством команда заняла второе место в премьер-лиге в сезоне-2020/21.

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