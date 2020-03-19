Чемпионат Белоруссии продолжается: «Торпедо-БЕЛАЗ» с двумя россиянами победило «Шахтер»

«Торпедо-БЕЛАЗ» обыграло «Шахтер» из Солигорска в матче первого тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Это вторая игра сезона-2020. В первой «Энергетик-БГУ» сенсационно победил вице-чемпиона БАТЭ — 3:1.

В составе «Торпедо» вышли два защитника Дмитрий Яшин и Виталий Устинов. «Шахтер» возглавляет бывший полузащитник «Зенита» украинец Юрий Вернидуб.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены и перенесены практически все футбольные турниры мира, однако белорусский чемпионат стартовал в срок и со зрителями. Пока у лиги нет планов переноса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

1-й тур

«Шахтер» — «Торпедо-БЕЛАЗ» — 0:1 (0:0)

Гол: Габриэл, 90+1.

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