Чалов выйдет в основном составе «Базеля» на матч против «Лугано»

«Базель» в рамках 25-го тура чемпионата Швейцарии сыграет на выезде против «Лугано». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов выйдет на поле с первых минут.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель». Нападающий будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

На счету 23-летнего россиянина два гола и одна передача в пяти матчах за швейцарцев.